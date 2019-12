Ruba gli accessi social della ex e la minaccia con un pollo: denunciato 43enne senese

Stamattina un uomo di 43 anni, impiegato, residente a Siena, è stato denunciato alla procura della Repubblica, a seguito di attività persecutorie nei confronti della ex compagna. L’uomo infatti, aveva rubato le credenziali di accesso dei vari profili social della donna, potendo inseguito controllare la sua attività.

Non sono mancate neanche le minacce per via telematica, l’impiegato inoltre, aveva acquistato una confezione di pollo al supermercato, inviando la foto del prodotto alla ex, minacciandola di fare la stessa fine.

Dopo l’intervento dei carabiniere, l’uomo, sembra aver cessato l’attività persecutoria ma continuerà ad essere controllato dai militari dell’arma per evitare ulteriori episodi. Qualora venisse appurato il reato durante gli atti processuali, l’uomo potrebbe avere ripercussioni molto gravi.