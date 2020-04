Rsa, Enrico Rossi: “Il privato ha fallito, la gestione ritorni alla sanità pubblica”

“A fallire è stato soprattutto il privato e gli istituti, scollegati dal servizio sanitario pubblico, che sugli aspetti sanitari si sono dimostrato troppe volte sostanzialmente inadeguati”. Questa l’accusa del governatore della regione Toscana Enrico Rossi che in un post su Facebook afferma che sulla gestione delle Rsa per anziani dovrà essere ridiscusso il modello organizzativo e di funzionamento.”La sanità pubblica deve riprendere a gestire direttamente una parte importante delle Rsa per alzare il livello dell’assistenza sanitaria e per pensare e attuare nuovi e più evoluti metodi di cura di tanti anziani fragili e molto ammalati – prosegue Enrico Rossi-. Il privato quindi a mio parere non deve essere estromesso ma ridimensionato e integrato stabilendo più elevati livelli di accreditamento e di vigilanza”.