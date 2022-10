Rotonda colonna San Marco, divelti i sassi della recinzione dell’aiuola

Negli scorsi giorni sono stati divelti alcuni sassi che fanno parte della recinzione dell’aiuola della rotonda di Colonna San Marco. Lo rende noto il Comune attraverso un comunicato.

Adesso l’amministrazione “oltre a monitorare la situazione, sta valutando se agire con un intervento definitivo, rimuovendo questo tipo di recinzione oppure adottando una soluzione che impedisca questo tipo di atti”, prosegue il testo

Gli atti vandalici compiuto da ignoti possono creare “un possibile pericolo per passanti e mezzi”, recita la nota. “Dopo un primo episodio, alcuni giorni fa, la squadra delle aree verdi e manutenzione del Comune di Siena è intervenuta per rimuovere alcune pietre e stabilizzare alcune altre che risultavano parzialmente smurate-si legge-. Nonostante questo intervento, questa mattina, sabato 15 ottobre, altri sassi sono stati divelti da ignoti, presumibilmente nelle ore notturne”.

“Dispiace dover effettuare questo tipo di intervento – commenta l’assessore al decoro urbano Silvia Buzzichelli – per far fronte ad atti di questo genere, purtroppo non i primi in città e spendendo risorse della comunità, ma è necessario mantenere il giusto livello di sicurezza per tutti anche a fronte di gesti sconsiderati”.

“L’aiuola è stata oggetto di recente sistemazione, attraverso il taglio dell’erba che, ovviamente, non ha inficiato quel tipo di recinzione ornamentale. Anche un inesperto in materia capirebbe infatti che gli strumenti utilizzati dalle ditte specializzate per il taglio dell’erba si rovinerebbero incontrando quel tipo di ostacolo durante le operazioni”, continua Buzzichelli.