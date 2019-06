Rotary club Valdelsa, Giuseppe Righi nuovo presidente

La ruota gira per il Rotary Club Valdelsa, puntualmente come ogni anno, dal 1970. Dal prossimo primo luglio sarà Giuseppe Righi a guidare il Rotary Club Valdelsa per l’anno rotariano 2019-2020. Il passaggio delle consegne tra il presidente uscente Francesco Bruschettini e il nuovo presidente Giuseppe Righi è avvenuto, il 18 giugno scorso, a villa Ducci, a San Gimignano, sede legale del Club, alla presenza di numerosi soci e ospiti.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di realizzare i numerosi service di quest’annata, dedicati al nostro territorio – ha commentato Francesco Bruschettini nell’illustrare i vari progetti realizzati, finalizzati alla valorizzazione culturale, enogastronomica e turistica della Valdelsa, e a sostegno dei servizi socio-sanitari dell’Ausl Toscana sud est -. E’ stato un anno intenso, a cui ho dato tutto me stesso per condividere insieme ai soci la progettualità solidale del Rotary in collaborazione anche con le amministrazioni comunali e le associazioni destinatarie dei service”

Nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio del collare, sono stati consegnati riconoscimenti ad alcuni soci per l’impegno profuso a sostegno delle attività del Club (che a oggi vanta 41 affiliati). In particolare, una targa di merito è stata assegnata sia a Marco Panti nell’ambito del progetto “Panchina rossa” per l’ospedale Alta Valdelsa di Poggibonsi sia ad Alessandro Bandinelli per la progettazione di un parco archeologico a Semifonte. Inoltre, è stato proiettato un filmato che ha ripercorso le tante tappe tra le più significative dell’annata rotariana appena conclusa, e delle iniziative svolte in collaborazione con il Rotaract Valdelsa.

“ Nell’emozione di ricevere da Francesco i simboli di questa carica, vorrei sinceramente ringraziare tutti i soci per avermi voluto concedere l’onore di guidare il nostro Club, dimostrando la loro fiducia e la loro stima nei miei riguardi – ha dichiarato Giuseppe Righi -. E’ un onore e un impegno al quale mi dedicherò con passione”.

Il Rotary è parte della società di questo tempo e deve aggiornarsi continuamente per essere al passo con i cambiamenti, se non addirittura anticiparli e guidarli, ha aggiunto Righi, ponendo l’accento sull’importanza di investire sui giovani e sul territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, Pietro Burroni, assistente del Governatore del Rotary International Distretto 2071 per l’anno rotariano 2019-2020 (che ha ricevuto in omaggio una prestigiosa bottiglia di vino alsaziano, donata dagli amici del Rotary Club di Guebwiller in occasione del recente gemellaggio con il Rotary Club Valdelsa), e il presidente uscente del Rotaract ValdelsaGiulio Pezone.

Il nuovo direttivo, che sarà del tutto operativo dal prossimo primo luglio, è così composto: Giuseppe Righi (presidente), Simona Dei (vice presidente), Roberto Cetti (segretario), Alessandro Verdiani(prefetto), Pietro Arrigoni (tesoriere e presidente della commissione Amministrazione), Francesco Bruschettini (past president), Niccolò Mucerino Bucalossi (presidente incoming). I consiglieri sono:Luigi Calonaci, Costanza Conti Valiani (istruttore del Club), Maria Antonietta Cruciata (presidente commissione Comunicazione), Giuseppe Frizzi (presidente commissione Rotary Foundantion),Ruggero Mele, Marco Panti, Emanuela Tamburini (presidente commissione Effettivo).

A Filippo Dami è stata, invece, assegnata la presidenza della commissione Progetti, mentre la delegata Rotaract è Sara Occhipinti, e i delegati per la gestione del sito web sono Alessandro Bandinelli(anche presidente della commissione Centri storici patrimonio Unesco) e Andrea dell’Orso.