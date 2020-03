Rossi (Fratelli d’Italia): “Per sconfiggere il Coronavirus serve un ulteriore sforzo”

“Il comportamento dei nostri concittadini – dice Fabrizio Rossi, commissario straordinario Fratelli d’Italia Siena – al fine di contenere la diffusione del coronavirus è stato negli ultimi giorni soddisfacente”.

“Il messaggio a restare nelle proprie abitazioni fatto da più parti – prosegue l’esponente del partito di Giorgia Meloni – come tra l’altro anche fortemente ribadito nell’ultimo decreto governativo, è stato nel complesso ben recepito dalla popolazione. Ma vogliamo fare ancora di più per arginare il virus – dice Rossi –. Occorre un ulteriore sforzo da parte di tutti i cittadini del nostro territorio provinciale. Noi di Fratelli d’Italia per questo motivo facciamo questo ulteriore appello, raccomandando ancora una volta a tutti di limitare le uscite dalla propria abitazione, limitandole allo strettissimo necessario anche oltre a quanto previsto dalle attuali norme sul contenimento del Covid-19. Invitiamo tutti i senesi – dice Fabrizio Rossi – a fare le uscite per gli approvvigionamenti alimentari, in modo programmato e ben selezionato, evitando di uscire più di una volta nella stessa giornata per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità”.

“Uscire e fare passeggiate all’aperto – continua il commissario di Fratelli d’Italia – piace a tutti, ma evitiamo di farlo poiché le notizie che arrivano dal nord del Paese non sono al momento confortanti. Più rimaniamo a casa adesso e più si avvicina la fine di questo incubo che tutto avvolge. C’è in gioco la salute di tutti. Comprendiamo che anche questo è un vero sacrificio, ma sicuramente nel tempo sarà compensato dal vedere prima la fine di questa difficile situazione di grave emergenza sanitaria”.

“Non uscire di casa, limitare al massimo i contatti tra individui – conclude Fabrizio Rossi –. Questo è l’unico modo per arginare il propagarsi e cercare di sconfiggere il virus. Questa formula è tra l’altro già sperimentata nella così detta ‘ex zona rossa’ del contagio, nei comuni di Lodi e Vò in Lombardia e Veneto, dove i casi oggi sono quasi azzerati. Questo è lo sforzo che chiediamo a tutti i cittadini, uomini e donne della provincia di Siena, facciamolo per noi e per tutti quelli che tutti i giorni sono in prima linea. Solo in questo modo potremo uscire al più presto da questa incredibile situazione. Il nostro pensiero e il nostro grazie va a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari, farmacie comprese, alle forze dell’ordine, a tutti coloro che garantiscono il regolare approvvigionamento di generi alimentari e a tutti coloro che con la loro azione di volontariato stanno mettendo a disposizione mascherine per i cittadini, considerata la carenza attuale. Siamo fortemente convinti che tutti assieme c’è la potremo fare. #coraggioitalia #coraggiosiena”.