Robur verso l’Imolese con un occhio sul mercato: “Cerchiamo giocatori con le giuste caratteristiche tecniche e mentali”

Il mister della Robur Siena 1904 ha presentato questa mattina, nella consueta conferenza stampa prepartita, la sfida di domani tra bianconeri e Imolese. All’andata tra le due formazioni finì 0-0, ma quella di domani sarà la prima partita dopo quasi un mese di stop per la formazione senese. Dal canto suo anche l’Imolese viene da un periodo non troppo felice, con cinque sconfitte nelle ultime sei uscite prima della pausa natalizia. La formazione romagnola, tuttavia, è già potuta scendere in campo in settimana, nel recupero della ventesima giornata: il match di martedì, che li vedeva in trasferta contro la Lucchese, si è concluso 3-3 dopo che la formazione rossoblù era andata sotto per 3-1.

“In questi 23 giorni in cui ho allenato – esordisce Padalino – mi sono potuto fare un’idea della squadra che ho a disposizione. Tuttavia, non sempre abbiamo avuto la possibilità di allenare tutti i ragazzi, per motivi legati al covid in primis (Conti e Peresin tutt’ora out), ed altri per infortuni pregressi, come Caccavallo, Cardoselli e Terzi”. “La squadra, rispetto ai primi giorni – spiega – mi sembra abbia acquisito la consapevolezza di poter cambiare un trend assolutamente negativo di sei sconfitte. Ho visto un entusiasmo che mi dà fiducia non solo per la partita di domani, che sarà complessa, ma anche per il percorso che abbiamo intrapreso”.

Ampio spazio è stato dedicato al mercato: “La finestra del mercato invernale crea squilibri a tutte le squadre in ogni categoria. Dobbiamo saper convivere con questa situazione, tenendo fuori i problemi personali di ognuno di noi”. “Non mi preoccupano le uscite – aggiunge – perché abbiamo dato spazio a ragazzi che altrimenti non ne avrebbero avuto. Capisco che avrebbe fatto più piacere sapere di tre entrate piuttosto che di tre uscite, ma il nostro gruppo è molto numeroso. Al momento nessuno mi ha chiesto di essere ceduto”.

Sul mercato in entrato Padalino rassicura: “Abbiamo fatto delle valutazioni tecniche, la società farà un altro tipo di valutazioni ma le cose vanno di pari passo”. “Abbiamo preso in considerazione tutti i reparti, quello che posso dire è che stiamo cercando profili con le giuste caratteristiche mentali, tecniche e di motivazioni”, conclude il tecnico.

Emanuele Giorgi