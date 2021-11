Robur, una prodezza di Visconti condanna i bianconeri: finisce 1-0 con la Lucchese

Massimiliano Maddaloni, alla vigilia della partita, aveva parlato dell’importanza di dare continuità alla stagione. La squadra senese, infatti, fin qui non aveva mai fatto due vittorie consecutive e, quella di oggi a Lucca, poteva essere l’occasione giusta per provarci. Così, tuttavia, non è stato e al Porta Elisa di Lucca, va in scena una prestazione opaca condita da una sconfitta. Il tabellone reciterà 1-0 alla fine della partita, un risultato figlio della prodezza di Visconti. Vittoria meritata per la Lucchese che mantiene il ritmo della zona playoff.

Il tecnico bianconero, per questa sfida, aveva provato a ripartire dalle certezze: in porta l’inamovibile Lanni, Mora, Favalli, Terigi, Terzi e Mora a comporre la linea di difesa. A centrocampo il mister sceglie Acquadro dal 1′ in cabina di regia, al suo fianco Bianchi e Bani. Quest’ultimo ritrovava la titolarità dopo la trasferta di Montevarchi del 28 settembre, vinta per 0-3, mentre nelle ultime quattro partite aveva giocato appena 9′ minuti, tutti nel pareggio casalingo col Pescara. In attacco l’allenatore napoletano si affida ancora al tridente visto con l’Olbia: Disanto, Varela e Caccavallo.

Buona la partenza della Robur in avvio, coi bianconeri che provano a fare male alla Lucchese sfruttando gli esterni offensivi. La prima occasione per i bianconeri arriva al 7′ quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato, il Siena arriva a calciare in porta per ben due volte. Alla fine il pallone viene bloccato da Coletta. La Lucchese cresce col passare dei minuti, e si fa vedere dalle parti di Lanni, ma Terzi e Terigi fanno buona guardia e contengono le offensive dei rossoneri. Intorno alla mezz’ora è Caccavallo che fa sperare i tifosi bianconeri: la sua punizione è insidiosa e sembra mettere in difficoltà il numero 1 avversario che però riesce a deviare in corner. Il Siena finisce il primo tempo in calando senza trovare mai l’opportunità di fare davvero male alla Lucchese. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Appena rientrati dagli spogliatoi arriva la doccia fredda per il Siena: Visconti sfrutta un’incertezza dei bianconeri e, con un gran gesto tecnico, va a depositare la palla là dove Lanni non può arrivare. I bianconeri ora accusano il colpo e non riescono a rispondere come si deve. La Lucchese, dal canto suo, continua a spingere: intorno all’ora Fedato calcia bene ma il tiro viene deviato sul fondo da Lanni che concede solo un calcio d’angolo. Maddaloni prova a dare la sveglia ai suoi con il triplo cambio: dentro Karlsson, Guberti e Pezzella al posto di Caccavallo, Bianchi e Acquadro. La Robur però continua a non reagire. Al contrario, sono ancora i rossoneri a andare vicino al raddoppio: grande l’occasione intorno al 70′ sventata però da un intervento provvidenziale di Terigi. Nonostante tutto, la Robur sfiora il gol del pareggio: all’89’ Varela pennella per Disanto che a tu per tu col portiere non punisce la retroguardia lucchese. Arriva infine la sconfitta, tutto sommato meritata, per i bianconeri: finisce 1-0. Adesso ad attendere il Siena c’è il derby col Grosseto che si giocherà domenica prossima tra le mura amiche dell’Artemio Franchi. La Lucchese, invece, andrà a Pescara cercando di strappare qualcosa da un campo difficile.

Emanuele Giorgi