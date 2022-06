Robur, ufficiali le rescissioni di Terzi e Gilardino

Giornata di addii in casa Robur Siena: sono state infatti ufficializzate le rescissioni dei contratti di Alberto Gilardino e Claudio Terzi. Saluti che erano attesi da tutto l’ambiente e che non colgono di sorpresa nessuno.

“L’Acn Siena 1904 srl si legge in una delle due note – rende noto di aver raggiunto un accordo di rescissione consensuale del contratto con l’allenatore Alberto Gilardino e con il vice allenatore Gaetano Caridi. L’ex Campione del Mondo ha totalizzato 41 presenze nella panchina bianconera, tra Serie D e Lega Pro. La Società augura ad Alberto Gilardino e a Gaetano Caridi le migliori fortune professionali”.

“L’Acn Siena 1904 srl comunica di aver raggiunto questo pomeriggio un accordo di rescissione consensuale del contratto con il calciatore Claudio Terzi. – conclude il secondo comunicato -. La Società ringrazia con affetto l’ormai ex difensore della Robur, il quale nell’ultima stagione ha giocato con il Siena 30 partite (realizzando un gol) mentre in carriera ha vestito la maglia bianconera in tutte le categorie professionistiche, dalla Serie A alla Lega Pro per un totale di 136 presenze, sei reti ed un assist. A Claudio Terzi il Siena Calcio augura un grande in bocca al lupo per la sua futura carriera e le migliori fortune personali e familiari”.