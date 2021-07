Robur, ufficiale l’acquisto di Acquadro. C’è anche la lista dei convocati per Montecatini

La società del Siena ha comunicato questa mattina di aver ingaggiato il giocatore Alberto Acquadro, vecchia conoscenza del direttore sportivo, Giorgio Perinetti.

Acquadro nasce a Gattinara (Vercelli) il 27 marzo 1996, è un centrocampista centra che ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del Palermo. Con Perinetti il rapporto è proficuo, visto che i due si sono incrociati sia a Palermo che a Venezia, vincendo due campionati consecutivi, in D e in C oltre alla Coppa Italia di Serie C. Nella scorsa stagione ha giocato nel Taranto in Serie D (che poi ha vinto il campionato), salvo poi passare al Messina e poi al Notaresco. Nella stagione 2020/21, in totale, può vantare 26 presenze in D con 3 gol e 3 assist. Tante le presenze di Acquadro anche in Lega Pro (88) con le maglie di Triestina, Venezia e Fano, nelle quali ha messo la firma a 3 gol e 5 assist.

In mattinata, peraltro, tramite una nota ufficiale, sono stati diramati i nomi dei convocati per il ritiro precampionato di Montecatini che prenderà il via domani, 25 luglio. Alla lista bisognerà aggiungere anche il centrocampista Sare, che al momento è infortunato, e che si aggregherà in un secondo momento.

Portieri:

Federico Botti (2002)

Mattia Marocco (2001)

Federico Mataloni (2002)

Difensori:

Davide Ludovici (2003)

Massimiliano Mignogna (2003)

Diego Conson (1990)

Matteo Darini (2002)

Leonardo Terigi (1991)

Riccardo Farcas (2000)

Lorenzo Coccia (2002)

Lorenzo Zaccone (2002)

Andrea Morosi (2004)

Centrocampisti:

Alberto Acquadro (1996)

Cristiano Bani (1999)

Giuseppe D’Iglio (1992)

Vincenzo Gatto (1992)

Alessio Amoruso (2003)

Alessandro Massai (1998)

Nicola Torchio (2000)

Attaccanti: