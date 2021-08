Robur, stasera al Franchi la presentazione della squadra con una “sorpresa di mercato”

La presentazione del nuovo Siena di mister Alberto Gilardino avverrà questa sera allo stadio “Artemio Franchi” alle 21. L’evento originariamente si sarebbe dovuto tenere in piazza Tolomei ma per consentire ai tifosi di assistere in sicurezza la società ha deciso di variare. A tal proposito, tutti i tifosi e gli appassionati sportivi potranno prendere posto in tribuna centrale e nei laterali con ingresso dalla tribuna coperta.

Peraltro, la stessa società sta riservando una “importante sorpresa di mercato a tutti i sostenitori bianconeri che sarà svelata soltanto durante la presentazione di questa sera. Un appuntamento da non perdere e che saprà regalare un ulteriore, grande entusiasmo”.