Robur Siena – Us Pistoiese: Gilardino punta ancora su Disanto. Pezzella di nuovo dal 1′

Manca pochissimo al calcio d’inizio della partita odierna tra Robur Siena e Pistoiese. Mister Gilardino, oggi, dovrà fare a meno degli infortunati Conson, Sare, Meli, Caccavallo, Favalli e Bani. L’allenatore bianconero decide quindi di puntare ancora su Pezzella che, a distanza di 7 giorni, torna a giocare dal 1′. In attacco tocca ancora a Disanto, reduce da una prestazione monstre in quel di Pontedera contro il Montevarchi. In difesa spazio alla coppia Milesi-Terzi, ormai diventata pilastro della formazione bianconera.

Negli ospiti non ci sono grosse sorprese ad eccezione della panchina di Alessandro Martina, ex dell’incontro, che era dato per titolare prima dell’incontro.

Robur Siena 1904:(4-3-3) Lanni; Mora, Milesi, Terzi, Farcas; Acquadro, Pezzella, Cardoselli; Varela, Paloschi, Disanto.

A disposizione: Mataloni, Terigi, Karlsson, Montiel, Zaccone, Guberti, Marocco, Marcellusi, Bianchi, Peresin, Darini, Conti.

All. Alberto Gilardino

Us Pistoiese: (4-3-1-2) Pozzi; Sottini, Ricci, Gennari, Sabotic; Castellano, Santoro Romano; Mal; Vano, Pinzauti.

A disposizione: Toselli, Donini, Stijepovic, Basani, Tempesti, Minardi, D’Antoni, Deratti, Martina, Moretti, Ubaldi.

All. David Sassarini