Robur Siena, ufficializzati l’arrivo di Marco Meli ed il rinnovi di Ricardo Farcas

Il Siena ha scelto di puntare non soltanto sull’esperienza, ma anche sulla linea verde che costituiscono i propri giovani. La società bianconera ha reso noto di aver rinnovato fino al 2024 il contratto di Ricardo Farcas, difensore classe 2000, fresco di convocazione nell’under 21 della Romania. Il calciatore, scuola Ajax e Spal, veste la maglia bianconera dalla scorsa stagione in serie D dove ha totalizzato 32 presenze ed un gol.

Il Siena, inoltre, ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Meli, nato il 2 febbraio 2000. Centrocampista-trequartista, già da due settimane è aggregato alla squadra di Alberto Gilardino. Dopo aver svolto le visite mediche alla clinica Performance, il giocatore ha iniziato un programma personalizzato di attività atletica oltre a lavorare con il resto del gruppo. Meli arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina ed ha sottoscritto un contratto triennale. Nella passata stagione ha giocato a Ravenna in serie C scendendo in campo 12 volte mentre nel campionato 2019-2020 è stato protagonista a Gubbio in 15 partite (un gol). Già nazionale dell’Under 17, è cresciuto nelle giovanili viola in Under 17 e Primavera collezionando 25 reti e 4 assist in 109 gare. Marco Meli indosserà la maglia numero 27.