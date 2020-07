Robur Siena: tensione alle stelle, tifosi nella società bianconera

La tensione attorno alla Robur Siena è alle stelle. Pare sfumata la trattativa con FramGroup, tanto che Diego Foresti sarebbe ad un passo dall’accettare l’incarico di direttore generale del Catanzaro. Al contempo non c’è nessuna notizia di altre trattative che la famiglia Durio-Trani avrebbe intavolato nelle ultime ore. La data ultima per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C, che la presidente Durio ha garantito in un recente comunicato, è fissata nel 5 agosto. Questo pomeriggio un gruppo di tifosi bianconeri si è presentato nella sede della Robur Siena in Banchi di sopra per poter avere un chiarimento con la presidente, che tuttavia non si trovava negli uffici.