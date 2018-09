Robur Siena, si riapre la porta per la serie B

Collegio di garanzia del Coni fissato per venerdì: serie B ancora possibile per la Robur

Altro colpo di scena nella vicenda che coinvolge la Robur Siena. Venerdì potrebbero spalancarsi di nuovo le porte per la serie B, dopo gli ultimi sviluppi e le dichiarazioni di Franco Frattini, presidente del collegio di garanzia del Coni (leggi qui). P Lo stesso Frattini ha infatti convocato per venerdì 21 settembre la riunione del Collegio di Garanzia del Coni per la riassunzione ed il riesame dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli contro il blocco dei ripescaggi, deciso proprio dal medesimo organismo “olimpico” la scorsa settimana. Se in quella sede verrà deciso che è lecito riportare il format della cadetteria da 19 a 22 squadre, lunedì 24 settembre alle 14 è già prevista una nuova udienza per stabilire quali debbano essere le 3 società che lasceranno la serie C e saliranno nel secondo campionato nazionale. In lizza, oltre a Siena, Ternana e Pro Vercelli, ci sono anche Catania e Novara.