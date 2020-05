Robur Siena, i tifosi: “Chiediamo subito un incontro con il sindaco De Mossi”

Si tornare ancora a parlare della Robur Siena dopo le ultime dichiarazioni dell’assessore comunale Paolo Benini e la successiva risposta della presidente Anna Durio. Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli hanno fatto il punto della situazione insieme a Pietro Poggi, Gianmarco Borghi, Luciano Sardone e Lapo Crocetta. I rappresentanti della tifoseria senese hanno fornito alcune riflessioni importanti relativamente alla situazione Robur Siena.

I tifosi chiedono serietà ed una presa di posizione definitiva da parte della proprietà, in più, richiedono un incontro con l’amministrazione comunale e più precisamente con il sindaco di Siena Luigi De Mossi e l’assessore allo sport Paolo Benini.

“Il Siena ha sempre avuto questi problemi: è vero che stiamo parlando di un’azienda privata ma qualora un’azienda non fosse in grado di adempiere ai suoi doveri, il sindaco ha l’obbligo di individuare una persona in grado di risollevare le sorti del Siena calcio”. Queste le parole dei tifosi della Robur Siena durante l’intervista di questa sera.

Di seguito la video intervista completa.