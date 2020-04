Covid-19, solidarietà dei tifosi della Robur: i Figli di Siena organizzano una donazione per le Scotte

“Con grande gioia informo tutti voi che i Figli di Siena hanno aperto una raccolta fondi al fine di aiutare la nostra città nell’emergenza Covid-19.Diamo una mano tutti quanti mi raccomando!”. Lo fa sapere in un posto su Facebook Lapo Crocetta, membro del gruppo di tifo organizzato della Robur che inoltre continua dicendo che “personalmente mi faccio garante della questione così come altri due componenti del gruppo. Non vogliamo essere presenti solo allo Stadio, ma ci vogliamo impegnare per il bene della nostra comunità! Che tutto vada per il meglio e ricordate…Donate!”. Il ricavato sarà devoluto alla Terapia Intensiva delle Scotte, come spiega il comunicato.

Ecco come donare Codice Iban: IT 12 N03 1111 4285 000000000 551

Intestatari, vanno specificati uno dei tre:

Lapo Crocetta Lorenzo Cherici Mirko Forzoni Causale: DONAZIONE EMERGENZA COVID-19 Il termine “DONAZIONE” deve essere espressamente indicato nella causale del bonifico.