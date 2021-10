Robur Siena, c’è l’ufficialità: Alberto Gilardino non è più l’allenatore dei bianconeri

La Robur Siena 1904 ha fatto sapere, con una nota ufficiale, di aver sollevato Alberto Gilardino dall’incarico di allenatore della prima squadra. “La società – si legge nel comunicato – bianconera ringrazia mister Gilardino ed il suo vice Gaetano Caridi per l’impegno, la correttezza e la serietà profusi in questi mesi di intenso lavoro e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della loro carriera”.

“La società ha dato mandato esplorativo – si conclude la nota – al proprio Direttore sportivo Giorgio Perinetti al fine di individuare la soluzione tecnica più consona”.