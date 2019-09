Robur Siena – Carrarese, divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Massa Carrara, compresi i sottoscrittori di programmi di fidelizzazione, per la gara Robur Siena – Carrarese in programma domenica prossima.Questa la misura disposta dal Prefetto di Siena Armando Gradone

Il provvedimento è stato adottato su proposta del Questore di Siena Costantino Capuano ed alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha ritenuto “a rischio” la gara per le azioni violente poste in essere dalla tifoseria apuana e da quella ospite in occasione dell’incontro Carrarese – Alessandria del 1° settembre scorso.

Nessuna limitazione è invece prevista per la tifoseria senese.