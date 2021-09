La società della Robur Siena ha reso noto, attraverso i propri canali, di aver completato la cessione di Alessio Amoruso alla Sambenedettese. Il centrocampista classe 2003 è stato trasferito con la formula del prestito secco fino al giugno 2022.

Amoruso, che l’anno scorso militava in D nell’US Città di Fasano, in questa stagione aveva fin qui raccolto 2 presenze in Coppa Italia Serie C mentre non era ancora sceso in campo in campionato.