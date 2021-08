Robur Siena 1904 – Fermana calcio, non bastano 120′: finisce 4-2 dopo i calci di rigore

Dopo la lunga e calda estate, che ha visto il Siena salire di categoria, finalmente si torna a giocare a calcio. La partita di oggi, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, vede i bianconeri contrapposti alla Fermana. Negli ultimi giorni i tifosi del Siena si sono potuti esaltare grazie all’arrivo di un campione come è Alberto Paloschi, che però oggi non ci sarà. Indisponibili anche Di Santo, squalificato, Sylla, Sare, Peresin, Bianchi e Caccavallo.

Le formazioni ufficiali:

Robur Siena 1904: (4-3-1-2) Lanni; Darini, Terigi, Conson, Farcas; Bani, Acquadro, Gatto; Cardoselli; Guberti, Conti.

A disposizione: Mataloni, Varela, Milesi, Zaccone, Marocco, Marcellusi, Morosi, Amoruso.

Allenatore: Alberto Gilardino

Fermana calcio: (4-4-2) Moschin; Sperotto, Alagna, Scrosta, Diouane; Bugaro, Urbinati, Graziano, Bolsius; Nepi, Marchi.

A disposizione: Ginestra, Rossoni, Grossi, Ajradinoski, Lorenzoni, Pistolesi, Cepece, Nardella, Lovaglio, Grassi, Rovaglia, Marini.

Allenatore: Maurizio Domizzi

Terna arbitrale: Giorgio di Cicco (sezione: Lanciano); Marco Orlando Ferraioli (Nocera inferiore), Ivan Catallo (Frosinone); Valerio Bocchini (Roma).

Primo tempo:

1′ Calcio di inizio battuto dagli ospiti che attaccheranno da sinistra verso destra.

2′ Bani recupera un buon pallone e serve Guberti. L’attaccante sardo rientra sul destro e calcia verso la porta: il pallone scivola al lato del palo

5′ Ancora un pallone recuperato dal centrocampo toscano, stavolta è Gatto che serve ancora Guberti. Il numero 17 bianconero crossa verso Cardoselli che con la testa non riesce a metterla nello specchio della porta

7′ Leggerezza della difesa bianconera, con Terigi che si fa saltare da Bolsius. Bravo Conson a chiudere e a sventare la minaccia della Fermana

16′ Buona occasione per il Siena con Cardoselli che serve Conti, il quale prova a chiudere il triangolo senza successo

17′ Darini passa ad Acquadro con un ottimo passaggio filtrante, il numero 4 salta il difensore e prova a calciare. Il tiro è respinto dalla difesa ospite

19′ Ottima incursione di Cardoselli che soffia il pallone agli avversari scarica per Guberti largo a sinistra. Il 17 bianconero la rimette in mezzo per Gatto che di piatto non riesce a dare forza alla conclusione. Siena pericoloso

25′ Fermana pericolosa con la bella azione concertata tra Marchi e Nepi, tuttavia non riescono a calciare e impensierire Lanni

28′ Conti riceve in mezzo all’area di rigore e serve Acquadro che scarica il tiro verso la porta. La sfera viene però intercettata dalla difesa fermana

30′ Calcio di rigore per la Fermana. Bella azione degli ospiti che, grazie al bel velo di Bolsius, portano Diouane in area di rigore il quel viene atterrato da Gatto in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore

32′ 0-1! Non sbaglia Marchi dal dischetto: ospiti in vantaggio

38′ Calcio di punizione dai 30 metri per il Siena: calcia Acquadro che spara alto sopra la traversa

42′ Duro scontro tra Bani e Urbinati che dopo si dicono anche qualcosa. Ci pensa l’arbitro di Cicco a fermare il gioco e a richiamare i due senza però estrarre alcun giallo

44′ Bani lancia bene Guberti che viene però fermato da Alagna

45′ Ci sarà 1 minuto di recupero

Secondo tempo

1′ Nessun cambio per i due tecnici: stessi 11 del primo tempo

8′ Il primo giallo della partita è per Bolsius che afferra Terigi per la maglia e impedisce la ripartenza ai bianconeri

9′ Buon break di Cardoselli che arriva al tiro: il pallone però è fuori misura

10′ Cambio per la Robur: fuori Giordano Conti, che si è contraddistinto come uno tra i migliori in campo nei suoi minuti in campo. Al suo posto Ignacio Lores Varela

11′ Subito protagonista Varela che imbuca bene per Cardoselli; l’attaccante bianconero calcia ancora al lato

15′ Azione pericolosissima del Siena, con Varela che mette Guberti davanti al portiere: il 17 pecca forse di generosità e invece di calciare tenta un passaggio improbabile

16′ 1-1! Si riscatta subito Guberti, con un gol bellissimo il capitano riporta il punteggio in parità. Da fuori area il numero 17 tira a giro sul secondo palo: Moschini non può nulla e osserva la palla infilarsi alle sue spalle

17′ Cambio nelle della della Fermana: Lovaglio sostituisce Marchi

19′ Acquadro serve in mezzo all’area di rigore Guberti che riesce a mettere giù il pallone nonostante il difensore e si guadagna il corner. Sugli sviluppi del corner il pallone finisce nei piedi di Bani che calcia leggermente sopra la traversa

23′ Doppia sostituzione tra gli ospiti: Rovaglia per Nepi e Capece per Urbinati

27′ Infortunio per Vincenzo Gatto che colpito al ginocchio non si rialza ed è costretto a lasciare il campo in barella

28′ Gatto è costretto a lasciare il campo: al suo posto Lorenzo Zaccone

34′ Sperotto salta Darini e calcia: bravo Lanni a non farsi cogliere impreparato

38′ Doppio cambio nelle fila dei bianconeri: escono Bani e Cardoselli al posto di Marcellusi e Amoruso

44′ Occasione per il Siena con Guberti che serve Varela davanti al portiere. Moschin esce bene dai pali e stoppa il tiro del giocatore sudamericano

45′ Ancora una occasione per i bianconeri: il solito Guberti mette ancora Marcellusi davanti al portiere che stavolta sembra battuto. Il giocatore della Robur, però, manca clamorosamente il pallone: si resta sull’1-1

47′ Calcio di punizione da posizione pericolosa per il Siena: Varela però calcia alto sopra la traversa

49′ Stavolta è la Fermana a sprecare l’occasione del vantaggio: Sperotto da 5 metri spara alto e non centra lo specchio della porta

50′ Finiscono qui i tempi regolamentari tra Siena e Fermana: si andrà ai supplementari

Primo tempo supplementare

6′ Ammonito Rovaglia per un fallo tattico nella tre quarti del Siena

10′ Ammonito Farcas per un intervento violento

12′ Cambio per la Fermana: Graziano out, al suo posto Lorenzoni

15′ Finisce così, senza grosse emozioni, il primo dei due tempi supplementari

Secondo tempo supplementari

1′ Doppio cambio nella Fermana: dentro Marini e Pistolesi, Bolsius e Bugaro fuori. Nel Siena entra Morosi per Acquadro

9′ Guberti arriva sul fondo e appoggia per Zaccone che impatta bene la sfera: il pallone finisce di poco a lato

Calci di rigore

Segnano, nella prima tornata Capace e Terigi. Bravissimo Lanni che para il rigore di Rovaglia e blocca anche il tiro. Marcellusi porta il Siena in vantaggio: 2-1 per la Robur. Lanni si supera e para anche il rigore di Pistolesi, Farcas col mancino calcia bene ma Moschin è bravissimo e spedisce il pallone sul palo: ancora 2-1 per i padroni di casa. Sperotto calcia fuori ed è Varela ad avere sul dischetto la palla del match point: il numero 9 spiazza il portiere e fa avanzare il Siena in questo torneo.