Robur, si ferma Paloschi e Gilardino sceglie di puntare su Varela

Tutto pronto all’Artemio Franchi per la sfida tra Robur Siena 1904 e Virtus Entella, il big match di giornata. Si è fermato Paloschi per problemi fisici ancora da approfondire. L’attaccante bianconero dovrà affrontare esami più approfonditi a partire da lunedì. Senza la propria punta titolare il mister Gilardino è stato costretto a puntare sul tridente Disanto, Varela e Guberti. Il tecnico poi si affida alle sue certezze: tra i pali Lanni, in difesa Mora, Milesi, Terzi e Terigi, mentre a centrocampo ci sono Bianchi, Pezzella e Cardoselli.

Robur Siena 1904: (3-5-2) Lanni; Milesi, Terzi, Terigi; Mora, Bianchi, Pezzella, Cardoselli, Disanto; Guberti, Varela.

Panchina: Mataloni, Acquadro, Farcas, Caccavallo, Karlsson, Montiel, Zaccone, Marocco, Marcellusi, Morosi, Peresin, Conti.

Allenatore: Alberto Gilardino

Virtus Entella: (4-4-2) Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Schenetti, Karic; Capello, Lescano.

A disposizione: Borra, Bruno, Alesso, Lipani, Morosini, Macca, Di Cosmo, Merkaj, Meazzi.

Allenatore: Gennaro Volpe