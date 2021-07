Robur, preso il centrocampista Nicola Torchio

Nicola Torchio vestirà la maglia del Siena nella prossima stagione, ad annunciarlo la stessa società attraverso un comunicato ufficiale.

Torchio nasce ad Iseo il 4 maggio 2000, di ruolo mediano, nell’ultimo campionato ha giocato tra le fila del Crema in serie D (girone B) collezionando 5 presenze. Scuola Milan, ha militato in rossonero nell’Under 17 (17 presenze, due gol) e poi nella Primavera per due stagioni (sette presenze). Dal 2018 al 2020 è sceso in campo 19 volte (un gol) con il Brescia Primavera.

Nicola Torchio ha firmato un contratto di un anno.