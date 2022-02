Robur, Padalino presenta la sfida con il Teramo: “Ottimista dopo quanto visto a Reggio Emilia”

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Pasquale Padalino, per presentare la sfida di domani tra Robur Siena e Teramo. “Sono ottimista vedendo quanto i ragazzi hanno fatto a Reggio Emilia – spiega Padalino -, nonostante la sconfitta, forse immeritata. Ci sono ancora tante cose da mettere in sesto, come la fase realizzativa, che non ci ha visto protagonisti. Siamo stati bravi a mettere un freno alle prerogative della Reggiana, ma siamo in una fase di definizione per quanto riguarda i lavori di reparto, che ci hanno visti sterili negli ultimi 20-25 metri”. “Resta la consapevolezza – aggiunge – che questa squadra ha dei valori e che devono essere messi in campo nel più breve tempo possibile”.

Commentando il mercato, il mister bianconero si dice soddisfatto: “Abbiamo alzato il livello della competitività all’interno della rosa, con giocatori che hanno calcato i campi di categorie superiori. Ovviamente ci sarà bisogno di tempo per inserirli nel nuovo contesto, dal momento che qualcuno era ai margini nelle rotazioni delle rispettive squadre”.

“Nelle nostre intenzioni – conclude Padalino – ogni partita la affrontiamo con l’obiettivo di vincere, poi, ovviamente, partita e risultati sono condizionati da episodi e sfaccettature particolari. Vincere domani sarebbe un toccasana, anche perché sarebbe un’iniezione di fiducia di cui abbiamo bisogno e ci darebbe quella positività necessaria a ritrovare la strada giusta”.

Emanuele Giorgi