Robur, Padalino presenta la sfida col Montevarchi: “Dobbiamo sfruttare l’entusiasmo della vittoria”

Pasquale Padalino, allenatore della Robur Siena 1904, ha presentato questa mattina la sfida di domani che vedrà impegnati i bianconeri con il Montevarchi. La partita, calcio d’inizio alle 14.30 al Franchi, si preannuncia delicata: la formazione allenata da Malotti, nonostante sia reduce da un 5-1 sul campo dell’Entella, al momento si trova a sole 5 lunghezze di distanza dal Siena. Un risultato positivo della squadra rossoblù potrebbe far spiccare il volo alle ‘aquile’ e inguaiare una Robur che sta provando a tirarsi fuori dai gorghi dei bassi fondi della classifica.

“L’entusiasmo della vittoria ti aiuta a preparare la partita successiva”, esordisce così Padalino, facendo riferimento ai tre punti che il Siena ha conquistato domenica scorsa superando il Teramo per 2-1. “Al momento – prosegue – non abbiamo recuperato tutti dal punto di vista fisico, e gli impegni ravvicinati non aiutano quei ragazzi che si portano dietro problemi pregressi. Per quanto riguarda i nuovi innesti, si stanno inserendo ma hanno dovuto svolgere un lavoro differenziato in settimana. Dalla prossima settimana il lavoro sarà approfondito anche per loro”. Proprio sui nuovi innesti, dopo aver chiarito che non considera tali Laverone, Crescenzi e Dumbravanu, chiarisce: “Nessuno di loro sarà della partita. In realtà, ci saranno poche sorprese rispetto a mercoledì”.

L’allenatore ha raccontato anche di aver incontrato il neo-presidente Ike Thierry Zaengel: “Ci ha salutato e ci ha fatto i complimenti per il cambio di passo che ha notato. Ha detto di aver avuto la sensazione di una squadra diversa, si p complimentato anche per la vittoria e ci ha promesso che non appena potrà verrà a vederci”.

Emanuele Giorgi