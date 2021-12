Robur, Negro presenta la trasferta di Cesena: “Voglio vedere voglia di riscatto e divertirsi”

Paolo Negro, allenatore della Robur Siena 1904, ha presentato la sfida di domani dei bianconeri impegnati a Cesena. “Da questa situazione di difficoltà – ha detto il mister – si esce facendo punti e vincendo. Il calcio è uno sport in cui se porti a casa i punti hai sempre ragione. Dai ragazzi mi aspetto una partita giocata con amore, con tanta voglia di riscatto e di divertirsi”. “So che la società mi ha dato queste due partite – prosegue Negro – ma io voglio sfruttare al massimo questa esperienza e l’opportunità che ho. Voglio portare la mia esperienza ai ragazzi in modo che possano portare una buona prestazione. Io ho due partite, dopodiché festeggeremo il Natale e poi si vedrà cosa succederà”.

“Io sono un uomo della società – conclude l’allenatore – e quando mi è stato chiesto di prendere in mano la prima squadra non ci ho pensato due volte. L’amore che io ho per questa città e per questa squadra è un fatto noto a tutti. Non mi importa quanto saranno difficili queste due partite, io farò il massimo”.