Robur, Maddaloni si prepara alla sfida di domani tra Siena e Olbia: “Gara non semplice”

Massimiliano Maddaloni, allenatore della Robur Siena 1904, nella consueta conferenza stampa prepartita, ha presentato la sfida di domani con l’Olbia. “Domani – ha detto il tecnico bianconero – mi aspetto una partita non semplice. Io li ho visto giocare a Reggio Emilia, dove al 75′ stavano sullo 0-0, stessa cosa a Pescara, dove per 70′ avevano tenuto testa agli avversari. Penso che ci creeranno qualche problema, ma noi dovremo essere bravi a trovare la chiave giusta”.

“Ci siamo preparati come sempre – ha detto poi Maddaloni -, durante la settimana ho notato nei ragazzi la voglia di crescere e di mettersi in mostra: sono molto soddisfatto nel vedere i ragazzi così vogliosi di intraprendere una strada nuova e di migliorare”. “Dopo una sconfitta – continua – penso sia normale avere voglia di rivalsa. Quella col Modena è stata una partita che avremmo potuto non perdere”.

“Io ai miei ragazzi – conclude – chiedo sempre, quando ho tre attaccanti con caratteristiche diverse, di non dare mai punti di riferimento. Per me avere 10′ Guberti a sinistra e Varela al centro può essere una soluzione da alternare con 10′ di Guberti da mezzapunta e Varela e Disanto più stretti e altre ancora. Io chiedo di variare l’assetto davanti. Nel primo tempo col Modena, forse, siamo stati noi ad avere più in mano il pallino del gioco, magari senza renderci pericolosissimi”.