Robur, la stagione regolare si chiude con una sconfitta: al Franchi passa l’Entella (1-2)

Termina con una sconfitta la stagione regolare della Robur che, all’Artemio Franchi di Siena, si deve arrendere alla Virtus Entella. Per il Siena, adesso, resta da capire se la giustizia sportiva interverrà con un’ulteriore penalizzazione, che potrebbe far sfumare quei play-off che i bianconeri si erano conquistati sul campo.

Siena (4-3-2-1): Berti; Bearzotti, Crescenzi, Motoc, Favalli; Meli, Leone, Buglio; Orlando, Disanto; Paloschi.

Panchina: Lanni, Raimo, Belloni, Frediani, Collodel, Castorani, Ciurli, De Paoli, Verduci, Rizzo, Pacini Gaeta, Rusnak, De Santis, Picchi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Entella (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Manzi; Tenkorang, Tascone, Rada, Tomaselli; Ramirez; Zamparo, Faggioli.

Panchina: De Lucia, Giammarresi, Ferrara, Clemenza, Favale, Zappella, Corbari, Paolucci, Reali, Banfi, Merkaj, Siatounis.

Allenatore: Gennaro Volpe.

Partenza all’attacco per la Virtus Entella che prova subito a farsi vedere dalle parti di Berti, anche se la prima conclusione nello specchio della porta arriva al 6′ ed è di Leone. Borra blocca senza grossi problemi. Il vantaggio ligure, comunque, arriva al 19′: Zamparo soffia la sfera alla retroguardia bianconera e serve Gaston Ramirez che a sua volta prolunga, con un colpo di classe, per Faggioli. L’attaccante calcia ma Berti interviene alla grande, sulla ribattuta però, Faggioli non sbaglia e trova il gol dell’1-0. Prova a replicare la Robur ma il tiro di Meli, alla mezz’ora, non centra lo specchio della porta. Siena ancora vicina al pari al 35′ dopo un’azione individuale del solito Disanto, ma la conclusione non centra la porta. Il primo tempo, dopo tre minuti di recupero, termina con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Buona la partenza dei toscani nel secondo tempo ma, al 55′, è l’Entella che raddoppia: Tomaselli palla al piede si costruisce il tiro che trafigge Berti e che vale lo 0-2. Quando siamo all’ora di gioco è ancora Ramirez che arriva al tiro da dentro l’area di rigore, ma Berti dice di no all’uruguaiano. La rete della speranza arriva dopo appena un giro di orologio: percussione di Orlando dalla destra che poi è bravo a servire Meli in area di rigore. Il centrocampista senese calcia a botta sicura e porta il punteggio sull’1-2. Al 71′ è ancora l’Entella che va vicina al tris: sul corner di Ramirez si crea una mischia furibonda sulla linea di porta ma la retroguardia senese riesce ad allontanare. Bianconeri vicini al pareggio al 74′, ma la conclusione di Verduci non centra lo specchio della porta. Nel finale ci prova il Siena ma non riesce a trovare l’occasione giusta. Al 91′ Paloschi si lamenta per una trattenuta in area di rigore ma l’arbitro ravvede un fallo in area di rigore. L’arbitro, al 94′ scoccato, fischia tre volte e regala i tre punti alla Virtus Entella.