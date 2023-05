Robur, la Misericordia di Siena: “Non abbiamo visto un euro ma saremo in campo per gli under 15”

Nonostante non abbiano ricevuto neanche un euro dei pagamenti previsti, la Misericordia di Siena ha deciso di prestare comunque il servizio per la partita degli Under 15 della Robur Siena. L’assistenza sanitaria, che sarà fornita in maniera gratuita, è infatti necessaria per lo svolgimento della gara e la mancanza “impedirebbe lo svolgimento della partita pregiudicando la soddisfazione dei ragazzi, delle loro famiglie e dello staff nel raggiungimento di un obiettivo sportivo prefissato e atteso per tutto l’anno”. A comunicarlo è stata la stessa Misericordia di Siena con una nota diffusa questa mattina.

“L’Arciconfraternita della Misericordia di Siena comunica di vantare crediti nei confronti della società Acr Siena 1904 per tutti i servizi di assistenza sanitaria svolti durante l’annata sportiva 2022-2023, sia per la prima squadra che per le formazioni giovanili – si legge nel comunicato – Nonostante abbiamo intrapreso azioni legali, non è stato ancora versato nemmeno un euro”.

“Dopo aver comunicato alla questura e alla società stessa che a partire dal mese di maggio non avremmo più erogato i servizi a causa del persistente debito – prosegue -, ieri, 12 maggio, ci è stata ipotizzata la possibilità di un pagamento parziale contestualmente alla richiesta di garantire l’assistenza sanitaria con ambulanza e soccorritori durante la partita di playoff della squadra giovanile Under 15, prevista per domenica 14 maggio”.

“Ad oggi dobbiamo spiacevolmente constatare di non aver ancora ricevuto alcuna prova dell’avvenuto pagamento. Nonostante ciò, la Misericordia di Siena, ha responsabilmente deciso di fornire il servizio previsto per domani mattina in maniera eccezionale e gratuita, sebbene sia sconcertata dal comportamento tenuto dalla società Acr Siena 1904”.