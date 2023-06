Robur, incontro tifosi-Fabio dopo il corteo. Il sindaco: “La squadra riparta da basi solide e dal dialogo”

Per la Robur bisogna “ripartire dal dialogo e da nuove basi solide sulle quali poter ricostruire il futuro di questa squadra per il bene della nostra città e nel rispetto di tutti i tifosi”. Lo ha scritto sui suoi canali social Nicoletta Fabio in un post dove ha commentato l’incontro svoltosi oggi pomeriggio con i tifosi della curva Guasparri che hanno manifestato oggi pomeriggio con un corteo partito alle 16 da Piazza Tolomei. “La Robur deve vivere”: è il messaggio scritto su uno striscione da chi si è mobilitato. Nicoletta Fabio “ha detto che farà il suo dovere da sindaco: quello di rappresentare la squadra della città. Il primo cittadino farà il possibile per capire” se Emiliano Montanari “è vivo e pensa di fare qualcosa per il Siena”, queste le parole dei tifosi a margine dell’incontro in Piazza Del Campo. “Abbiamo chiesto chiarimenti rispetto alla situazione che si è prospettata al Siena-continuano-, chiedendo al sindaco se aveva notizie di questo presunto ingegnere. C”è stato confermato che di lui non si sa niente. Speriamo che si smuova qualcosa ma mancano solo dieci giorni. E la speranza è poca… Forse alla fine ci auguriamo che fallisca tutto e che si possa ripartire con un progetto solido e serio, a partire dal settore giovanile e dalla prima squadra e senza troppi personaggi che girano intorno al Siena ultimamente…”.