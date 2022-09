Robur, il presidente Montanari omaggia i tifosi abbonati con un cuscino da stadio

Il presidente del Siena, Emiliano Montanari, ha deciso di omaggiare i tifosi bianconeri, oltre 2mila, con un cuscino da stadio come primo ricordo della nuova stagione. L’iniziativa voluta dal patron della Robur rientra nei progetti che la società bianconera ha pensato per gli abbonati 2022-2023. Domani, domenica 18 settembre, prima della partita, le hostess del Siena inizieranno la distribuzione gratuita a tutti coloro che mostreranno di essere in possesso dell’abbonamento.

“Si tratta di un omaggio che fa parte di una serie di iniziative che la società aveva promesso ai tifosi e a cui ne seguiranno altri durante il campionato – dichiara il Presidente Montanari -. Domenica spero di vedere il Franchi ancora più stracolmo perché il sostegno della tifoseria è parte fondamentale delle nostre prestazioni. Loro sono il dodicesimo uomo in campo e come è già accaduto con Reggiana e Imolese possiamo trasformare il nostro stadio in qualcosa di magico” ha concluso Montanari.

Chi non potrà essere presente allo stadio, avrà riservato comunque il suo cuscino facendo richiesta alla società con la mail a [email protected] e successivamente potrà ritirarlo in Sede oppure direttamente allo Stadio su appuntamento.