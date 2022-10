Robur, il Pontedera passa al 118′: la Coppa Italia è già finita

Nel primo turno di Coppa Italia sono davvero poche le emozioni per i, pochi a dir la verità, tifosi accorsi allo stadio. Siena e Pontedera si presentano a questa sfida con due formazioni inedite, con gli allenatori che hanno voluto dare spazio a chi ne aveva avuto poco fin qui. Alla fine passa il Pontedera con una rete al 118′ su calcio d’angolo: Aurelio, perso dalla difesa bianconera, spedisce in porta la sfera che consegna ai pisani il gol che vale il passaggio del turno.

Siena (4-3-2-1): Manni; Rizzitelli, Riccardi, Franco, De Santis; Buglio, Bianchi, Meli; Castorani, Frediani; De Paoli.

Panchina: Lanni, Raimo, Favalli, Belloni, Disanto, Crescenzi, Collodel, Costanti, Muresan, Silvestri, Leone.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Pontedera (4-3-2-1): Stancampiano; Somma, Espeche, Bonfanti, Marcandalli; Perretta, Guidi, Catanese; Petrovic, Benedetti; Mutton.

Panchina: Siano, Cagnina, Aurelio, Pretato, Shiba, Ladinetti, Fantacci, Cioffi, Di Bella, Izzillo, De Ioannon, Nicastro, Tripoli, Martinelli.

Allenatore: Daniele Zini.

Nel primo tempo sono gli ospiti che hanno un’occasione clamorosa dopo pochi minuti, con Benedetti che lancia il contropiede. L’attaccante del Pontedera prima vince il contrasto con Rizzitelli, dopodiché salta anche il Manni uscito improvvidamente e calcia verso la porta: la sfera sembra destinata ad infilarsi in rete quando De Santis salva tutto sulla linea. Arriva un problema per il Siena, che al 14′ è costretto al cambio per un infortunio occorso a De Paoli: al suo’ posto entra Leone. Al 18′ miracolo di Manni sul tentativo di Mutton che da due passi non riesce a trovare la rete del vantaggio. Il primo tempo scivola via così sullo 0-0.

Nel secondo tempo è la Robur che prova a invertire il ritmo: al 46′ Buglio però si divora un gol davanti porta. Ancora il Pontedera che prende campo e al 59′ Manni è costretto a compiere un miracolo sul tentativo di Petrovic. Ancora l’attaccante croato, sugli sviluppo del corner, arriva al tiro ma stavolta è il palo a salvare il Siena. Altra occasione al 75′, stavolta nei piedi di Meli, ma è la difesa del Pontedera che respinge. Anche il secondo tempo finisce sullo 0-0.

Nei tempi supplementari le occasioni sono ancora meno: a sbloccare il risultato sarà Aurelio su calcio d’angolo al 118′.