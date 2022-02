Robur, ecco le formazioni ufficiali per il Montevarchi: c’è Guberti dal 1′

Mister Padalino punta sul 3-5-2 per la partita di oggi, che vede il Siena contrapposto al Montevarchi in una sfida delicata. Il tecnico bianconero riparte da Lanni tra i pali, Mora confermato nel terzetto di difesa al fianco di Terzi e del rientrante Terigi. A centrocampo torna Cardoselli dal 1′ insieme a Pezzella, che avrà come sempre i compiti di regia, e Bianchi. Sugli esterni ancora fiducia a Laverone, tra i migliori in campo con il Teramo, e Disanto. Per quest’ultimo non è la prima volta che si troverà ad operare come ‘quinto’ di centrocampo. In attacco la Robur dovrà farsi trascinare da Guberti e Paloschi.

Robur Siena 1904: (3-5-2) Lanni; Mora, Terzi, Terigi; Laverone, Cardoselli, Pezzella, Bianchi, Disanto; Guberti, Paloschi.

Panchina: Mataloni, Dumbravanu, Farcas, Guillaumier, Fabbro, Caccavallo, Crescenzi, Bani, Bastianello, Meli, Ardemagni.

Allenatore: Pasquale Padalino.

Aquila Montevarchi: (3-5-2) Giusti; Achy, Tozzuolo, Martinelli; Boccadamo, Amatucci, Mercati, Barranca, Carpani; Jallow, Giordani.

Panchina: Rinaldi, Nannelli, Gambale, Sorrentino, Lunghi, Chiesa, Gennari, Mionic.

Allenatore: Roberto Malotti.