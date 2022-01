Robur Siena, ecco gli undici scelti da Padalino per l’Imolese: c’è Varela dal 1′

Esordio tra le mura amiche per Pasquale Padalino che in questa fredda domenica invernale affronterà l’Imolese. Il tecnico bianconero sceglie di ripartire da Lanni tra i pali, davanti al numero uno saranno Terigi, Farcas e Milesi a comporre la linea difensiva. Il centrocampo vede schierati Mora e Favalli sugli esterni e Bani e Bianchi sulla linea di metà campo. In attacco torna a vedersi Paloschi, affiancato dal solito Disanto e Varela.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Robur Siena 1904: (3-4-3) Lanni; Terigi, Farcas, Milesi; Mora, Bani, Bianchi, Favalli; Disanto, Paloschi, Varela.

Panchina: Mataloni, Caccavallo, Karlsson, Montiel, Zaccone, Guberti, Cardoselli, Marocco, Marcellusi, Meli.

Allenatore: Pasquale Padalino

Imolese Calcio: (4-3-3) Rossi; Liviero, Angeli, Vona, Cerretti; Benedtti, D’Alena, Lombardi; Torrasi, De Sarlo, Belloni.

Panchina: Santopadre, Melgrati, Rinaldi, Turchetta, Padovan, Masella, La Vardera, Lombardi L., Palma.

Allenatore: Gaeatano Fontana.