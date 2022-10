Robur, è ancora Disanto l’uomo partita: il Siena travolge 3-0 il San Donato

Fa (quasi) tutto Disanto. È lui che con una prodezza sblocca la gara in apertura, è lui che si conquista il calcio di rigore ed è ancora lui a infilare all’angolino la conclusione dagli undici metri che vale il 2-0 e (nei fatti) i tre punti. Il colpo del definitivo ko porta invece la firma di Belloni che da 25 metri scaglia un bolide che trafigge Cardelli. Il Siena torna alla vittoria, a distanza di quasi un mese dall’ultima volta, contro il San Donato e risponde sul campo al brutto passo falso marchigiano con un risultato rotondo. A complicare la situazione dei bianconeri, che avevano già i loro grattacapi con l’infermeria, c’è l’infortunio accusato da Favalli nel riscaldamento. Lelli, in panchina al posto dello squalificato Pagliuca, è costretto a inserire al suo posto Riccardi che si prende la fascia di sinistra mentre Franco scala a destra. I bianconeri salgono così a quota 19 punti in attesa della prossima sfida in programma sabato prossimo, 5 novembre, sul campo della Vis Pesaro.

Siena (4-3-1-2): Lanni; Riccardi, Crescenzi, Silvestri, Franco; Meli, Leone, Collodel; Buglio; Paloschi, Disanto.

Panchina: Manni, Farcas, Riccardi, Belloni, Frediani, Castorani, Rizzitelli, Bianchi, De Santis, Picchi.

Allenatore: Nico Lelli.

San Donato (3-5-2): Cardelli; Contipelli, Brenna, Siniega; Montini, Nunziatini, Bovolon, Borghi, Sepe; Ubaldi, Galligani.

Panchina: Rossi M., Ciurli, Calamai, Mascia, Marzierli, Russo, Carcani, Regoli, Noccioli, Rossi A., Gjana, Viviani, Lozza.

Allenatore: Lamberto Magrini.

Parte forte il Siena parte che trova la rete dell’1-0 dopo appena 4 minuti. I bianconeri sono in proiezione offensiva quando Riccardi va a terra in area di rigore, i senesi, tuttavia, non hanno neanche il tempo di chiedere il calcio di rigore che la sfera finisce nei piedi di Disanto. Il numero 7, ex di giornata, ha tutto il tempo per prendere la mira, calibrare e bucare il portiere sul suo palo. Ancora Robur pericolosa al 9′: Meli recupera un buon pallone su un retropassaggio sbagliato e serve Buglio che calcia a botta sicura avendo visto il portiere avversario fuori posizione; tuttavia, la conclusione viene deviata in corner da un difensore. Prova a rispondere il San Donato ma il colpo di testa di Nunziatini, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia senese, termina alto sopra la traversa. Al 31′ Paloschi prova a ricevere il traversone basso di Disanto ma viene atterrato da un difensore, l’arbitro però fa cenno che l’intervento è pulito e che si può proseguire, incurante delle proteste di pubblico, panchina e giocatori bianconeri. Ancora ospiti in attacco al 36′ e, sugli sviluppi di un corner, ci prova Ubaldi da pochi passi in rovesciata ma i riflessi felini di Lanni salvano il Siena. Il primo tempo, dopo un minuto di recupero, termina sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo prova a prendere campo la formazione ospite ma la retroguardia del Siena sembra riuscire a contenere le offensive avversarie. Intorno all’ora di gioco Disanto si conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa ma il suo tentativo scheggia la traversa e termina sul fondo. Il raddoppio del Siena arriva al 71′. Disanto penetra in area di rigore e viene atterrato da Siniega. L’arbitro stavolta non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore ed estrae il cartellino rosso; dagli undici metri è lo stesso Disanto che calcia e realizza la rete che vale la sua doppietta personale. Il San Donato al 77′ prova a riaprire la sfida col tiro di Russo, ma la sfera rotola a lato. Il colpo del definitivo knock-out arriva all’82’ con Belloni che disegna una bellissima traiettoria sul calcio di punizione dalla lunga che vale il 3-0. La partita, adesso, ha davvero poco da dire. L’arbitro, dopo aver concesso 4 minuti di recupero, fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi.

Emanuele Giorgi