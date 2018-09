Robur, cresce l’attesa: serie C o serie B?

Fra stasera e domani mattina la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla Robur

Ultime ore di attesa, poi, finalmente, la Robur Siena saprà in quale categoria giocherà nella stagione calcistica che sarebbe dovuta iniziare già da qualche settimana. Il Collegio di garanzia del Coni scioglierà le riserve dopo il dibattimento di venerdì scorso: la sentenza è attesa per la serata di oggi o, probabilmente, per la mattinata di domani. Il presidente Franco Frattini riunisce oggi il Collegio.

Si tornerà alla serie B a ventidue squadre oppure il campionato cadetto rimarrà così come è partito? Questo il dilemma principale, da cui dipendono poi tutte le altre decisioni. Fra cui quella dei ripescaggi: in caso di ritorno a ventidue società di B, infatti, ci sono da scegliere (cioè ripescare) tre società. Novara, Catania e una fa Siena e Ternana oppure Siena, Ternana e Pro Vercelli? In linea teorica se il Coni imporrà la serie cadetta a ventidue la Robur dovrebbe essere tranquilla, perchè avrebbe un lieve vantaggio sulla Ternana nella classifica delle ripescabili, mentre se Novara e Catania fossero escluse avrebbe addirittura il primo posto in questa speciale graduatoria. Che rappresenta uno dei tanti “nodi” di questa estate, visto che la Figc l’ha stilata, ma non l’ha mai resa pubblica. In ogni caso fra poche ore si conosceranno le decisioni del Coni, che potrebbe anche avallare il campionato cadetto già partito a diciannove squadre, dunque non tenendo conto delle contestazioni delle società ricorrenti che sostengono come le norme federali del Noif siano state modificate dietro pressione della Lega B e in maniera del tutto illegittima, proprio per permettere il “dimagrimento ” della seconda categoria nazionale. Poi, finalmente, si giocherà: eprchè se anche il Siena dovesse rimanere in serie C, il presidente della Lega Pro Gravina ha chiarito: domenica prossima si scenderà in campo, impossibile slittare ancora.