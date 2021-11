Robur, con l’Olbia tornano in campo dal 1′ Cardoselli e Caccavallo

Il Siena, reduce dalla sconfitta casalinga con il Modena per 1-2, oggi cerca di riscattarsi con l’Olbia. Dal canto loro, i sardi arrivano all’Artemio Franchi forti del 4-1 inflitto tra le mura amiche alla Carrarese. Maddaloni per questa partita aveva poche scelte in difesa e conferma Lanni tra i pali, Mora, Terzi, Terigi e Favalli. A centrocampo confermato Pezzella in cabina di regia, affiancato da Bianchi e Cardoselli. In attacco nuova chance dal 1′ per Caccavallo, mentre Varela agirà da falsa prima punta. A completare l’11 bianconero è infine Disanto che al solito opererà sulla corsia di destra.

Robur Siena 1904: (4-3-3) Lanni; Mora, Terzi, Terigi, Favalli; Bianchi, Pezzella, Cardoselli; Disanto, Varela, Caccavallo.

A disposizione: Mataloni, Acquadro, Conson, Karlsson, Milesi, Bani, Montiel, Guberti, Marcellusi, Meli, Darini, Conti.

Allenatore: Massimiliano Maddaloni

Olbia calcio: (4-3-1-2) Van Der Want; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Ragatzu, Mancini.

A disposizione: Barone, Renault, La Rosa, Boccia, Palesi, Udoh King, Demarcus, Belloni, Occhioni.

Allenatore: Massimilano Canzi