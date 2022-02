La Robur con la Carrarese dura un tempo: finisce 3-1 allo Stadio dei Marmi

Serviva una prestazione convincente al Siena di Padalino dopo la rotonda sconfitta subita a Chiavari. Invece, dopo un buon primo tempo in cui era anche passata in vantaggio, la Robur va in calando, si lascia schiacciare dalla Carrarese, si fa riacciuffare e infine superare. Finisce così 3-1 allo Stadio dei Marmi di Carrara, al gol di un ex, Caccavallo, risponde prima Battistella, dopodiché è un altro ex, Niccolò Giannetti, a giustiziare i bianconeri. Nel finale arriva anche il gol della staffa con Figoli che sfrutta una disattenzione difensiva. A preoccupare i tifosi bianconeri resta il calo fisico e mentale netto visto nel corso della seconda metà della partita.

Il tecnico bianconero. rispetto all’uscita di lunedì, cambia quasi tutto, partendo proprio dal modulo. Il Siena, oggi scende in campo con un inedito 3-4-3 con ben 7 cambi di formazione.

Carrarese: (4-3-1-2) Vettorel; Grassini, Sabotic, Marino, Imperiale; Battistella, Foresta, Figoli; D’Auria; Doumbia, Bramante.

Panchina: Barone, Mazzini, Bevilacqua, Energe, Bertipagani, Pasciuti, Rota, Semprini, Khailoti.

Allenatore: Antonio Di Natale.

Siena: (3-4-3) Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu; Laverone, Pezzella, Guillaumier, Disanto; Caccavallo, Fabbro, Paloschi.

Panchina: Mataloni, Bastianello, Terigi, Farcas, Crescenzi, Bani, Guberti, Bianchi, Ardemagni.

Allenatore: Pasquale Padalino.

Sin dalle prime battute la partita si prospetta scoppiettante: la prima occasione è proprio per la Robur che dopo appena 25 secondi si crea un’occasione con Caccavallo e Paloschi, ma la difesa avversaria sventa tutto. La Carrarese non si fa attendere e sul capovolgimento di fronte arriva addirittura il primo gol della serata, ma il guardalinee ferma tutto per il fuorigioco di D’Auria. I primi minuti indicano già la tendenza che sarà propria di tutta la partita, con le squadre che prediligono la fase offensiva. Arriva un’altra occasione per i bianconeri al 7′, con Paloschi che guida il contropiede e serve Disanto che da sinistra rientra sul suo destro e calcia verso la porta ma l’estremo difensore carrarese risponde presente e devia in corner. Alla fine il gol dell’illusione arriva al 14′: cross di Mora respinto, Caccavallo è il più veloce ad agguantare il rimbalzo e calciare verso la porta. Il tiro, ben piazzato sul secondo palo, è imparabile per Vettorel che non può far altro che osservare il pallone infilarsi in rete per lo 0-1. La Carrarese non si lascia prendere dallo scoramento, anzi, quando arriva dalle parti di Lanni dà sempre l’impressione di essere pericolosa. Il Siena dal canto suo si ripropone in avanti al 36′ con un’azione pericolosa di Fabbro. Dopo neanche 3 giri di orologio è Pezzella che perde malamente un pallone dando il via al contropiede della Carrarese che arriva a calciare con D’Auria che sfiora il gol dell’ex. Il primo tempo finisce così col tabellone che indica il punteggio di 0-1.

Al rientro dagli spogliatoi, Di Natale sceglie di mandare in campo Giannetti, che subentra a Foresta consegnando ai suoi un assetto ancora più offensivo. Il cambio paga subito i suoi dividendi: al 47′ Battistella stoppa la palla sul cross di D’Auria e insacca per il momentaneo 1-1. Vibranti le proteste di squadra e staff bianconeri che reclamano per un tocco di mano di Battistella, che dai replay sembrava esserci. I senesi provano a rispondere, ma a rendersi pericolosa al 54′ è ancora la squadra di casa: dapprima con il traversone sul quale non arrivano gli attaccanti, poi, sul contro-cross, col colpo di testa di Doumbia respinto da Lanni. Intorno all’ora di gioco Caccavallo è costretto ad uscire dopo aver subito un colpo, al suo posto Padalino inserisce Favalli, spostando così Disanto nel tridente offensivo. Proprio il numero 7 della Robur si mette subito in mostra: bel lancio di Favalli raccolto dall’attaccante che brucia il suo uomo e arriva a calciare, il tiro si spegne però sul palo più lontano dall’attaccante per la disperazione dei tifosi senesi. Adesso la Carrarese sembra padrona del campo e al 67′ sono ancora i marmiferi ad andare vicinissimi alla rete del vantaggio col gran tiro dalla distanza di Bramante. A Bramante risponde subito Guillaumier con lo stesso fondamentale ma il pallone viene respinto dal portiere. Al 72′ è ancora Disanto a spaventare la retroguardia carrarese con un’incursione dalla sinistra, ma il tiro finisce alto sopra la traversa, ma sono gli ultimi lampi per i senesi. Proprio sul ribaltamento di fronte la Carrarese trova la rete dei 3 punti: a punire il Siena è Giannetti che insacca di testa sul cross di Doumbia. All’81’ la Carrarese va molto vicina al terzo gol grazie ad una percussione del solito Giannetti. Il gol del tris è solo rimandato, ed arriva all’87’ con Figoli che arrivando a rimorchio, raccoglie il cross di Energe, e insacca la rete che chiude di fatto la partita. Nel finale il Siena si disunisce e non riesce mai ad andare a rendersi pericolosa dalle parti dell’estemo difensore dei padroni di casa.

Emanuele Giorgi