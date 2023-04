Robur, arriva il pareggio numero 17: termina 1-1 tra biancori e Fiorenzuola

Ancora un pari per il Siena che a Fiorenzuola non va oltre l’1-1. Si tratta, nelle ultime quattordici partite, del pareggio numero dieci per la squadra bianconera, il diciassettesimo in tutto il campionato. Questo punto consente alla Robur, nonostante tutte le difficoltà, di rimanere attaccata al treno play-off a una partita dalla fine della stagione regolare. A portare in vantaggio il Siena è Belloni che raccoglie il cross preciso di Disanto. Il Fiorenzuola, dal canto suo, nel secondo tempo trova la rete che fisserà il punteggio sull’1-1. Alla squadra di Pagliuca, ora, rimane un solo impegno da sbrigare in questo campionato: domenica prossima, 23 aprile, all’Artemio Franchi di Siena arriva l’Entella domenica 23 aprile.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Cavalli, Bondioli, Oddi; Piccinini, Fiorini, Bontempi; Giani, Mastroianni, Sereni.

Panchina: Sorzi, Frison, Anelli, Coghetto, Danovaro, Egharevba, Giallombardo, Kenzin.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Buglio, Leone, Castorani; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Frediani, Meli, Collodel, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis, Picchi, Orlando.

Allenatore: Guido Pagliuca.

A sbloccare la gara è il Siena che trova la rete del vantaggio dopo neanche due minuti: Disanto sfreccia a sinistra e crossa verso il cuore dell’area di rigore dove trova Belloni bravissimo a girare in rete la sfera dell’1-0. Cerca la reazione la squadra di casa, ma la punizione di Giani si infrange sulla barriera. Al minuto 35 è il solito Francesco Disanto che, dopo una scorribanda sulla destra, centra la traversa. Continua a spingere sul finale di tempo la squadra bianconera ma senza riuscire trovare la rete del 2-0. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-1.

Al rientro dagli spogliatoi è il Siena che prova a dettare il ritmo della sfida. Al 51′ è Paloschi che getta in rete il pallone ma il guardalinee aveva ravvisa il fuorigioco. Proprio quando il Siena appare in controllo della sfida ecco che arriva la rete del pareggio: Mastroianni intercetta il cross di un compagno e, complice una difesa toscana non perfetta, non ha problemi a firmare il gol dell’1-1. Adesso è la squadra lombarda che vuole spingere mentre la Robur sembra voler colpire in contropiede. Nel finale non si registrano grosse emozioni: termina 1-1 tra Siena e Fiorenzuola.