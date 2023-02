Robur, ancora un pareggio: con la Recanatese è 1-1

Ancora un pareggio per la Robur Siena che all’Artemio Franchi non va oltre l’1-1 con la Recanatese. Per i bianconeri si tratta dalla quinta “X” nelle ultime sei uscite, con l’unica eccezione del pesante 4-0 subito dal Cesena. La squadra senese proverà a sbloccarsi domenica prossima, 5 marzo, quando proverà ad espugnare lo stadio del San Donato. A complicare la situazione, oggi, anche l’infortunio di Crescenzi che ha costretto il giocatore alla resa proprio a pochi istanti dal calcio di inizio: al suo posto ha giocato il classe 2002 Franco.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Franco, Favalli; Meli, Leone, Castorani; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Frediani, Collodel, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verduci, Motoc, De Santis, Orlando.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Recanatese (4-4-1-1): Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Yabre; Guadagni, Foresta, Alfieri, Carpani; Morrone; Marilungo.

Panchina: Meli, Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Senigalliesi, Guidobaldi, Stampete, Raparo, Marafini, Ferretti.

Allenatore: Giovanni Pagliari.

Parte bene il Siena che prova da subito ad imporre il proprio ritmo, con i bianconeri che arrivano anche alla conclusione senza successo. Dal canto loro i marchigiani provano a rispondere costringendo Lanni ad alcuni interventi. Proprio in chiusura di primo tempo il Siena avrebbe l’occasione per sbloccare la gara ma Paloschi non arriva per un pelo sul traversone di Meli. Continua a spingere la squadra di Pagliuca anche nella ripresa fino a che, intorno all’ora di gioco, è Meli che sfrutta un rimbalzo favorevole e batte a rete indisturbato la rete dell’1-0. Non si arrende la formazione ospite che dopo un quarto d’ora di gioco riacciuffa il pari: su un cross avversario Riccardi non riesce a intervenire a dovere e la sfera è facile preda di Carpani che, da dentro l’area di rigore, non sbaglia e firma il gol dell’1-1. Nel finale ci prova la Robur ma non riesce a trovare la zampata da tre punti. All’Artemio Franchi termina 1-1.