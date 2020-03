Nuove mascherine di protezione a Siena, l’ordine dei medici ringrazia il sindaco De Mossi

“La professione ringrazia con tutto il cuore l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Luigi De Mossi per la sensibilità dimostrata nel reperire le mascherine di protezione . In Italia i medici stanno pagando con la vita la lotta contro il Coronavirus e in tanti posti si sentono soli. Tutelare chi deve tutelare la salute dei cittadini, è un gesto nobile che apprezziamo” . Così il presidente dell’Ordine dei medici Roberto Monaco ha voluto ringraziare l’amministrazione per l’arrivo di 800 nuove mascherine protettive donate dalla Cina a Siena

“Questa guerra va combattuta dalla trincea della professione e dal senso di squadra delle istituzioni . Ai cittadini chiedo di esserci a fianco, rispettando le regole- prosegue Monaco-.. Stare a casa, l’igiene delle mani , non toccarsi gli occhi e la bocca con le mani non pulite, starnutire e tossire nei fazzoletti monouso o nelle pieghe del gomito e stare a un metro di distanza gli uni dagli altri, sono queste le armi che tutti devono utilizzare per non rendere vano il lavoro della prima linea . Grazie al Comune di Siena, grazie ai cittadini che stanno alle regole e grazie a chi ci sta dando una mano , ma sopratutto un grazie enorme a tutti gli operatori della sanità”.