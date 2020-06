Riunione straordinaria in prefettura per parlare delle problematiche in Salicotto e piazza del mercato

Si è svolta questa mattina, mercoledì 24 giugno in prefettura, una riunione straordinaria su richiesta del sindaco Luigi De Mossi per esaminare e prendere decisioni condivise in merito alle problematiche di questi giorni che riguardano le zone del Tartarugone di Piazza del Mercato, vicolo della fortuna e Salicotto.

Presenti all’incontro il sindaco, il prefetto Armando Gradone, il questore Costantino Capuano, l’assessore alla sicurezza Francesco Michelotti, il comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale e gli onorandi priori della contrada della Torre e della contrada capitana dell’Onda.

L’amministrazione comunale intende risolvere le problematiche sollevate dai residenti della zona con una ordinanza sindacale ad hoc, volta a sanzionare tutti coloro che vengono trovati in possesso di bottiglie di vetro. Parimenti verrà chiesto ai commercianti di evitare la vendita delle bevande in vetro, prediligendo i contenitori e bicchieri di carta o plastica.

Tra le soluzioni condivise durante la riunione anche la riappropriazione dello spazio del Tartarugone come luogo di ritrovo per l’esercitazione di alfieri e tamburini delle due contrade nelle ore pomeridiane. E’ allo studio la possibilità di concedere tale spazio ai ristoratori nelle ore serali. Misure volte a scoraggiare e prevenire la presenza di microcriminalità e di giovani irrispettosi delle norme del vivere civile .

Il sindaco ha ringraziato le forze dell’ordine per l’impegno profuso sul territorio, invitandole a proseguire nell’attività di controllo capillare per stroncare sul nascere questi fenomeni di malcostume che hanno come protagonisti giovanissimi – anche minorenni – spesso provenienti da comuni limitrofi.