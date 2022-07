Ritrovata a Siena la minorenne tedesca scomparsa ieri

Lieto fine per la disavventura vissuta nelle ultime 24 ore da una famiglia tedesca in vacanza a Siena: la figlia di 16 anni, dopo una discussione con il padre, si era allontanata facendo perdere le proprie tracce nel pomeriggio di ieri. Instancabile e certosino il lavoro delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei volontari coordinati dalla prefettura, tutti impegnati anche con l’aiuto di elicottero, droni e unità cinofile. La ragazzina è stata appena ritrovata in un buone condizioni di salute

(Notizia in aggiornamento)