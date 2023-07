Ritardi nelle comunicazioni degli alloggiati, 33 multati nel 2023

Dal 12 giugno 2020 fino al 20 luglio 2023 l’Ufficio provinciale gestione automatizzata delle informazioni di polizia ha multato 134 persone per ritardi di oltre due giorni di comunicazioni degli alloggiati, a titolo privato e non, in strutture ricettive e appartamenti.

Nel 2023 i multati sono stati 33. Lo ha comunicato la Questura che ricordato che, tra le misure di controllo del territorio, sono ricomprese le comunicazioni che vanno inviate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quest’anno , per quanto riguarda la materia delle presenze nelle strutture ricettive/appartamenti privati per “locazioni brevi” è stata aggiornata la modulistica, sia per presentare istanza per ottenere le credenziali da parte dell’Ufficio licenze per “Alloggiati web”, sia per trasmettere, nei casi previsti, le presenze a mezzo fax.

I modelli sono stati infatti caricati nella carta servizi della Questura di Siena, insieme al testo dell’art.109 Tulps e del Dm Interno 7 gennaio 2013, modificato dal Dm 16 settembre 2021.

Aggiornati anche il testo della stessa carta servizi e le Faq (domande e risposte) presenti nella stessa carta, che il cittadino può trovare on line sulla apposita pagina web della Questura.

“Per non vanificare l’attività di controllo del territorio la Polizia di Stato senese raccomanda: è importante comunicare per tempo alla Questura le presenze nella nostra provincia, consentendo così il pronto intervento nei casi in cui venga riscontrata una violazione di qualsiasi tipo”, ricorda una nota.