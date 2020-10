Risuona Italia: tante piazze, una sola comunità. Questa mattina il concerto in Sant’Agostino

“Risuona Italia: tante piazze, una sola comunità”, è questo lo slogan usato per presentare la Festa Europea delle Fondazioni, patrocinata dall’Acri e, nel caso del comune di Siena, dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Un evento che ha coinvolto l’intero Paese, da Torino a Palermo, tutti uniti in un unico concerto per sancire la rinascita dopo i lunghissimi mesi di paura che abbiamo trascorso a causa dell’emergenza sanitaria.

Anche Siena ha voluto dare il suo contributo: questa mattina, nella cornice di Sant’Agostino si è svolto un bellissimo concerto grazie all’Istituto Musicale Rinaldo Franci, l’Accademia Chigiana e il Siena Jazz. Giovanissimi ragazzi, di grande talento, si sono esibiti portando la gioia in tutti coloro che hanno potuto seguire ed ascoltare l’evento. Tra i ragazzi anche i giovanissimi allievi del Siena Children’s Choir, il progetto nato dalla fusione tra il coro voci bianche dell’Istuto Franci e Accademia Chigiana, dando vita al Polo Musicale Senese. Dalla musica classica a il jazz anche Siena ha fatto sentire la sua ‘voce’.