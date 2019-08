Le Volanti sono intervenute poco fa in via Duprè, dove un ristoratore, senese molto conosciuto, probabilmente con problemi psichici ha dato in escandescenze iniziando a danneggiare tutto all’interno del proprio locae. È stato portato in ospedale e probabilmente verrà sottoposto a un tso. L’uomo, infatti, negli ultimi giorni ha ripetuto i comportamenti violenti. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.