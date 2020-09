“Rispetta il ciclista”, a Siena arrivano i cartelli stradali di Paola Gianotti

La ciclista Paola Gianotti, detentrice di 3 Guinness World Record, tra i quali quello di donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici, ha raggiunto, questa mattina, Piazza del Campo. Un giro della Toscana, il suo, di 5 giorni che ha toccato 35 Comuni per concludersi domani in Val di Merse. Ultima tappa di un’iniziativa su due ruote e per le due ruote volta a valorizzare il territorio e sensibilizzare tutti alla sicurezza stradale con l’installazione nel senese dei primi quattro cartelli che invitano al rispetto dei ciclisti.

Un progetto, a cura della Direzione Urbanistica, del Servizio Mobilità e Trasporti, in collaborazione con l’Ufficio segnaletica della Polizia Municipale, con un’attenzione verso il turismo slow e la tutela del biker. L’atleta, accompagnata da Giancarlo Brocci, ideatore dell’Eroica, insieme ai ciclisti della storica corsa, dopo aver percorso le strade della città nel tratto della Francigena ciclabile extra moenia, essere entrata da porta Camollia, ha raggiunto Piazza del Campo. Qui è stata accolta dall’assessore al Turismo.

La campagna sulla sicurezza di Gianotti è partita nel 2014 insieme a Marco Cavorso (padre di Tommy, ucciso nel 2010 a 14 anni perché investito da un’auto), e Maurizio Fondriest, campione mondiale di ciclismo. La Gianotti, al suo rientro dal Giro del Mondo, sempre nel 2014, era stata travolta da una macchina in fase di sorpasso.