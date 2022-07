Risalita del Baluardo a Colle Val d’Elsa, a settembre via al cantiere per la riattivazione

I lavori per il ripristino della risalita del Baluardo partiranno nel mese di settembre. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra la ditta esecutrice dei lavori e una ditta specializzata che fornirà i ponteggi per l’allestimento del cantiere.

“La ditta ci ha confermato – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Stefano Nardi – che a settembre potrà partire il cantiere per la riattivazione della risalita. Lavori che, tuttavia, mi preme ricordarlo, in questo periodo di affidamento sono proseguiti con la ditta che ha realizzato le strutture metalliche nella sua officina di produzione. Nell’ultima fase di intervento, quella che partirà dopo l’estate, si passerà alla sostituzione e all’installazione dei nuovi elementi realizzati per poter restituire un servizio ai nostri cittadini, confidando di aver risolto finalmente un malfunzionamento durato per troppi anni”.

Intanto nell’officina di produzione meccanica della ditta incaricata continuano le lavorazioni per l’ultimazione delle rimanenti parti da completare e le operazioni di zincatura che si renderanno necessarie sulle parti da sostituire. Una parte degli elementi metallici da sostituire sono già stati forniti mentre, nei giorni scorsi, è stato effettuato un sopralluogo per verificare che le misurazioni prese per i calchi sugli elementi da sostituire fossero corretti.

Infine, anche alla luce delle novità introdotte dal legislatore con il Decreto aiuti, sarà possibile riconoscere le maggiori somme richieste dall’appaltatore a seguito dei rincari dei prezzi dovuti all’aumento dei costi energetici e delle materie prime che stanno colpendo il settore degli appalti pubblici e hanno tenuto in sospeso l’opera per alcuni mesi.