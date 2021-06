L’agenda di Siena News – Riprendono i concerti dal vivo dell’Accademia Chigiana al Teatro dei Rozzi

A Cortona la mostra di arte contemporanea ‘Cortona in Arte’

Dal 26 giugno al 4 luglio 2021 presso al Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona (Arezzo). Espongono Abele Vadacca, Walter Marin e una collettiva di artisti nazionali ed internazionali. La Mostra di arte contemporanea è suddivisa in tre sezioni: un percorso espositivo a cura dell’artista Abele Vadacca, dal titolo “Physis”; la seconda sezione è una personale dell’artista Walter Marin; la terza sezione è una collettiva di artisti italiani ed internazionali.

Ingresso libero.

Riprendono i concerti dal vivo dell’Accademia Chigiana al Teatro dei Rozzi

Il pubblico degli appassionati della grande musica ritorna al Teatro dei Rozzi venerdì 25 giugno alle ore 21:00 per ascoltare dal vivo due acclamate artiste della scena internazionale in un concerto d’eccezione. Protagoniste della serata a Siena la violinista Francesca Dego e la pianista Francesca Leonardi, che condividono il palco e l’esperienza concertistica in duo da oltre 15 anni. Le due giovani musiciste dalla carriera già avviata, con appuntamenti sia in Italia sia all’estero, si sono formate presso i corsi estivi dell’Accademia Chigiana di Siena.

Ai Rinnovati la Something Else presenta 90.60.90

La Something Else, compagnia residente a Siena il 21 giugno terrà la prima del nuovo spettacolo ‘90.60.90’ con direzione artistica Fabiana Meini. Lo spettacolo si terrà ai Rinnovati lunedì 21 alle ore 21:00. In ogni caso, il 23 giugno lo spettacolo sarà trasmesso in streaming sul sito sonar.

La Leccia propone ‘Cantine aperte’

Per un’inedita replica di Cantine Aperte, dopo la tradizionale edizione del 29-30 maggio, La Leccia propone, il fine settimana del 19-20 giugno, una rilassante passeggiata tra le viti e gli ulivi della tenuta, seguiti da un tour della cantina e della spumantaia. A conclusione del percorso sarà possibile una degustazione gratuita di Boh, spumante rosé da uve Sangiovese.