“Riprendiamo le fila della nostra vita dopo la pandemia”: alla Chigiana torna TEDxSiena – Priorities

Giunto alla quinta edizione, TEDxSiena torna presso la prestigiosa sede dell’Accademia Chigiana, che ha già ospitato gli eventi del 2017 e del 2019. Il prossimo appuntamento dell’11 dicembre 2021, si svolgerà, infatti, in presenza, dopo l’edizione in streaming del 2020, ed è organizzato da Università di Siena, Accademia Chigiana, Knowità, Smart City Lab, B-Side Eventi e Pangea, grazie al supporto di UniCredit (main sponsor dell’iniziativa) e una fitta rete di contributi da parte di aziende e associazioni del territorio quali Asppi (Associazione piccoli proprietari immobiliari), Prometeo, Pemcards, Bedifferent, Studio Losi amministrazioni condominiali, Spiriti del bosco, Azienda agricola Sampieri-Del Fa’, Vallepicciola, Sfera Agricola, Fondazione conservatori riuniti di Siena e media partner Place2B.tv.

Il team organizzativo ha voluto affermare la continuità del suo dialogo con la comunità interrogandosi, con l’edizione TEDxSiena 2021, sulle priorità, ossia su quei “punti fermi” che forse, a seguito dell’esperienza collettiva di una crisi di epocale rilevanza, si sono visti vacillare, ma anche stagliarsi con maggiore chiarezza. Una visione del futuro non può prescindere da una riflessione sui prioritari assi di connessione dei singoli e delle comunità rispetto al mondo che li circonda. Pertanto, dopo un periodo così difficile, si è ritenuto che la giornata del TEDxSiena 2021 dovesse proprio rappresentare un percorso che possa aiutare a “riprendere le fila”. Si è voluto collegare simbolicamente la riapertura delle porte dei teatri alla propensione all’ascolto. Come recita il fil rouge dell’evento – “Ascoltiamo le voci del mondo” – si intende suggerire che la priorità di oggi non può che definirsi nella disponibilità a non ignorare le voci di un pianeta che reclama attenzione.

Dai vari interventi dei 13 speaker, che si alterneranno sul palco, verranno tracciate sottili linee di congiunzione fra esperienze diverse che ci orientano verso varie letture del mondo, dal globale al locale, spaziando tra discipline diverse, ma spesso complementari, dalla scienza all’arte, alla musica, ai temi economici. TEDxSiena sarà dunque un’occasione dove sarà possibile incontrare ed ascoltare idee, esperienze, prospettive e ambiti professionali diversi che complessivamente delineeranno alcune delle priorità rispetto alle quali progettare gli scenari futuri senza le quali è impensabile agire nel rispetto del pianeta e dei suoi abitanti.