Ripartono le attività di informazione, orientamento e accoglienza a cura dei volontari all’interno dell’Aou Senese. L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, torna ad essere presente al Servizio Accoglienza centrale dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al giovedì, per attività di informazione e orientamento, e nella sala di attesa del Punto Prelievi Unico per supportare le persone nel percorso di accettazione, prelievo e pagamento ticket presso le casse automatiche, attività che erano presenti nel periodo pre-pandemia e che ora possono ripartire. «Il volontariato è una risorsa fondamentale e preziosa per tutti noi – afferma il professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – e proprio nel periodo della pandemia, non potendo collaborare fianco a fianco a causa delle restrizioni, abbiamo lavorato diversamente, costruendo progetti, condividendo idee e linee strategiche di miglioramento per un maggior coinvolgimento dei pazienti e del volontariato nei percorsi di cura. In attesa che i volontari possano tornare a svolgere le loro attività anche nei reparti, cosa al momento non possibile a causa delle restrizioni tuttora vigenti, siamo davvero entusiasti di questa ripartenza, un primo ritorno alla normalità grazie all’AVO e alle altre associazioni di volontariato e tutela, d’intesa con il Comitato di partecipazione Aziendale».

in allegato una foto del presidente di AVO Daniele Poggialini durante il servizio al Punto Prelievi Unico